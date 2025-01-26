笑看天下：尊重法律 老婦勝總統

美式民主充滿偽善，拜登如是，特朗普也如是。拜登在總統任期最後時刻動用了總統特赦權力，「預防性」赦免美國國家過敏症和傳染病研究所前所長福奇、美國參謀長聯席會議前主席米利、國會山莊騷亂眾議院特別調查委員會成員，以防止特朗普政府上台後對他們報復。而拜登稱其兒子亨特受到政治對手的攻擊，發出一項具爭議性的全面特赦，完全推翻佢之前承諾不會干預亨特的案件，此舉重新引發人們對總統特赦權以及美國司法系統獨立性的關注。

特朗普曾批評拜登特赦亨特係濫用職權，然而特氏不過係五十步笑百步，佢上任第一天即全面赦免國會山莊騷亂的1,500名入罪者，之不過有一名參與騷亂並已完成入獄服刑的71歲老婦拒絕特赦，她表示「那天我們做錯了，違反法律，接受赦免只會侮辱國會警察和法治，也侮辱了國家」。這幾句話真是擲地有聲！她又批評特朗普政府試圖篡改歷史，佢不希望成為其中一部分。3名聯邦地區法官亦強烈譴責特朗普的決定，駁回參加暴亂者的撤銷指控申請；正如其中一名法官指出，特赦不會改變真相，數以千計的影片、庭審紀錄、陪審團裁決與法律意見書都已保存下來，供後世參考。

事實上，拜登和特朗普利用總統行政權，某程度上都係謀一己私利，令人看到美式民主的虛偽一面。老朽想起一個學者說過的一段話，大意是當謊言和真實已經難以分辨真與假，真實即謊言；一種新的、唯權力的虛無野蠻主義遂告出現！「特朗普2.0」的行政命令簽得不亦樂乎，這其中又有多少虛無野蠻的叫囂？一個老婦尊重法律，知道自己做錯了，若接受特赦只會侮辱國家，反而貴為一國總統卻把司法、法律玩弄於掌上！