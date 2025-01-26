冰鑑春秋：早該換新能源車了

賴清德對總預算遭藍白聯手大砍6.6%極度不滿，以「無油可動的車」抨擊此舉等於讓政府完全停擺，他不能接受，一定會窮盡一切努力翻案。而民進黨的側翼更是傾巢而出，用各種類比企圖煽惑人心，有人用一次捐血5公斤說嘴，認為這等於是要了人的命。作家苦苓用切除生殖器也不過只佔體重不到3%來形容，連行政院長卓榮泰都跳出來說「手腳被砍與心臟被砍大不同」，認為這次刪預算窒礙難行，會讓整個行政機構無法作業。

然而，馬英九總統任期最後一年，台灣總預算不過1.9萬億元（新台幣‧下同），短短8年過後，賴清德一年總預算就超過3萬億元！這代表在蔡英文的8年中，由於一黨獨大，在野完全無力制衡，導致民進黨大量濫用預算，不斷擴充政府部門，任用一群無用的冗員，導致預算逐年飆升，政府效能卻遞減。就好像一個人好吃懶做，每天茶來伸手、飯來張口，又不肯運動鍛煉，結果就是肌肉鬆弛、體重暴增，看起來似乎肥壯，實際上卻離鬼門關愈來愈近。

刪減預算，等於是逼迫政府官員更精簡、更有效率地去運用納稅錢，就像敦促體重超標的三高患者不要暴飲暴食、按時運動，這不是在迫害對方，而是在挽救其生命。但躺平揮霍慣了的民進黨，卻用「我肥得理直氣壯、我胖得比誰都爽」的態度來抵抗，寧願絞盡腦汁去思考怎麼翻盤，卻不願認真撙節開支、提升效率。如同明知三高卻堅持重油重鹹還喝高糖飲料，到最後注定要送掉性命！

傳統高耗能燃油車，或許看起來很光鮮亮麗，卻對地球有害！時代總是要進步的，賴清德與民進黨應學習如何駕馭更乾淨、更環保、更節能的新能源車，若一味抗拒，終將被時代所淘汰。