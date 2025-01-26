筆下風雲：特朗普回歸常識

特朗普出任總統後，其中一項重點改革措施，就是取消民主黨主張的多元性別文化。他在就職演說已表明，美國只承認男女兩種性別，接着要求聯邦政府解僱「多元、公平及包容」（DEI）計劃的員工，當中包括美軍。事實上，特朗普在首個總統任期時，已強調美軍不能容納跨性別人士，只是遭到強烈抵制而無法實行，如今他強勢「登基」，參眾兩院盡在掌握，自然要推行到底。

在高舉人人平等的大旗下，接受多元性別文化已成大勢所趨，本來也沒有甚麼不好，但是民主黨往往走火入魔。在民主黨主政之下，美國竟然有多達97種性別，除了男性女性，又有跨性別男女、雙性、無性，以至性別不明確、無性別意識等等，已到了令人匪夷所思的地步。特朗普直指性別只有男女是常識，現在只是回歸常識而已，贏來支持者掌聲。

又難怪民主黨走火入魔式的性別認同令人反感。加州洛杉磯山火至今仍未完全撲熄，洛杉磯消防局局長克勞利成為眾矢之的。她是第一位擔任洛杉磯消防局局長的女性，也是第一位公開的LGBTQ+人士，其另一半是一位退休女消防員。大火發生後，消防局束手無策，消防栓更被發現無水，她被轟為只顧宣揚LGBTQ+，完全沒有想過補充水源，是大火一發不可收拾的罪魁之一。

過分歧視性小眾固然不對，但過分放大以至於本末倒置、反向歧視更是危險。近年這股風潮愈演愈烈，去年奧運，兩名被國際拳總（IBA）以「性別檢測」異常為由取消資格的「女」拳手，繼續大模廝樣參加奧運，最終成功擊敗其他女參賽者奪金，根本不公平。但在美國民主黨政府帶頭盲撐、歐洲諸國大力支持下，反對這個荒謬賽果的人一律被打為歧視，有口難言。