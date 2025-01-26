強詞有理：有容乃大

海納百川，有容乃大。近年隨着中國不斷發展壯大，愈來愈多科技人才從海外回歸，儼然成為一種風尚。特別是美國推出「中國行動計劃」後，部分華裔科學家受到歧視和迫害，以致人人自危，進一步加速人才回歸。最關鍵的是，中國科研投入不斷增加，科研環境和各種條件持續改善，成為吸引人才回歸的主要因素。也正是因為大量海外人才回歸，與本地人才形成良性互動和共振，使中國科技發展一日千里，科研成果日新月異。

改革開放後，大批優秀人才被送出國深造，當中很大一部分學成後並沒有回來，因此有「一流人才在國外，二流人才在國內」的說法。但實際上，中國正是依靠「二流人才」做出了一流成績，在某些領域甚至比美國一流人才更出色。中國科研團隊大多很年輕，主要骨幹都是80後和90後，最大特點就是充滿朝氣和活力，敢想敢幹，一切從零開始，逐漸打造出華為、大疆等一大批巨型科企。在航天科技等領域，中國年輕團隊的表現更是傲視全球。

反觀那些留在國外的人才，即使沒有受到迫害，也很難獲得公平對待，往往無法發揮自己所長，做出一流成績。有些華裔科學家更是只因「與中國有關係」，便受到美國當局無端調查和滋擾，即使結果證明清白，也無法重回正常工作和生活。許多人只是貪圖高薪而留在美國，一旦工作和生活條件惡化，只好選擇離開。

難怪有研究報告指出，近年已有3,000多名科學家從美國回流中國。特朗普上台後，在孤立主義政策之下，華裔科學家受到的歧視恐怕更嚴重、處境更艱難，回流中國的情況預料有增無減。尤其特朗普一上台就取消出生公民權，無異於斷絕了部分人的後路，他們將美國視為天堂，詎料天堂根本不接納他們。有打算到美國生孩子的母親大呼「天塌了」。是的，對這些追尋「天堂夢」的人來說，天確實塌了。

美國過去的成功，主要得力於開放包容，廣納天下英才，如今反其道而行，閉關鎖國，容不下外來人才，其前景可想而知。當然，美國科技起步較早，基礎雄厚，目前也許還不必擔心人才流失的問題。但以後就很難說了，中國打開大門，歡迎各方人才，在各種軟硬件及龐大市場的配合下，可謂如虎添翼。逆水行舟，不進則退，中國科技迅速追趕，美國領先優勢已經不多。