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唐樓天台電錶起火 逾10住戶清晨疏散
消防拖喉灌救。（李國健攝）
【本報訊】昨日清晨6時許，油麻地吳松街83至85號一唐樓天台起火冒煙，有住戶赫見發生火警，慌忙報案求助。
消防接報趕至，隨即拖喉撲救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷，期間唐樓逾10名住戶自行疏散至地面暫避。消防經初步調查後，相信天台有電錶起火肇禍。
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