涉元朗謀殺傷人 2男還押5月再訊

【本報訊】元朗早前發生命案，兩名男子遭多名兇徒追斬受傷，其中一人死亡，一人受傷。多名懷疑涉案人士被捕，部分疑有黑幫背景。警員調查期間，另發現有人懷疑在一住宅單位管有「太空油」。兩名男子被控謀殺及有意圖而傷人罪，其中一人另被控管有第一部毒藥罪，案件昨日在屯門裁判法院首度提訊。裁判官應控方要求，把案押後至5月16日再訊，被告續還押。

兩名被告是27歲的馮智謙，及19歲的黎耀恆。他們均報稱無業。他們共同被控一項謀殺及一項有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2025年1月22日，與黃子逸、邱樹高及其他身份不明的人，在元朗喜業街2-6號喜業工廠大廈外，謀殺男子陳昆霖；意圖使男子鄭榮申身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害鄭。

馮智謙另面對一項管有第一部毒藥罪。控罪指他於同日，在屯門屯門市廣場4座一單位，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第一部所列毒藥即672枚電子煙內載有思疑液體依托咪酯（太空油）。兩名被告在案發當日被捕。

控方昨日申請押後案件16星期，以便進一步調查，包括檢驗手機，及進行相關化驗。辯方不反對押後，也沒有保釋申請。裁判官遂應要求，把案押後至5月16日再訊，屆時聆訊將在粉嶺裁判法院進行，兩名被告繼續還押懲教署看管。

再多2男1女落網 另外，執法部門於前日在天水圍、青衣及元朗區，再拘捕兩名分別姓黃及姓鄺男子（俱22歲），涉嫌謀殺及傷人；以及一名持香港身份證、20歲的尼泊爾籍女子，涉嫌串謀傷人。連同較早前的拘捕行動，執法部門已就此案共拘捕8名男子及一名女子，他們年齡介乎19至27歲。

當中，該名20歲持香港身份證的尼日利亞籍男子及該名姓邱（22歲）男子，昨日各被暫控一項謀殺罪及一項傷人罪。該名20歲男子亦被暫控一項駕駛時沒有有效駕駛執照罪及一項駕駛時沒有第三者保險罪。案件將於明日上午在粉嶺裁判法院提堂。

另外，該4名年齡介乎22至26歲被捕男子，則已獲准保釋候查，須於2月下旬向執法部門報到。該名20歲被捕女子現正被扣留調查。案件編號：TMCC 226/2025