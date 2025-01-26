九龍城旺角冚賭 14人就逮

【本報訊】九龍城區執法部門早前根據線報及經調查後，於前晚展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多個場所。期間，警員突擊搜查土瓜灣旭日街一工廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲7部釣魚機、一批遊戲卡、一批賭具及約1,000元賭款等證物。

共檢13部釣魚機 行動中，警員以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕單位內一名姓林（50歲）本地男負責人，場內另外兩男兩女本地人及一名內地男子（38至58歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士已被帶走調查。

另外，旺角區執法部門於同晚展開相同行動，突擊搜查區內多個單位及區內15個場所，包括夜總會，桌球室，麻雀館，遊戲機中心及酒吧，並在花園街一大廈，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲6部遊戲機。單位內一名姓吳（40歲）男負責人，涉嫌「管理賭博場所」被捕，另外6名本地男子及一名內地男子（32至65歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，被捕人士已被落案起訴相關罪名。