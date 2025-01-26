練功券呃走金鏈名錶 拘4買家包括15歲仔

【本報訊】本月中旬，有兩名市民在網上社交平台刊登廣告，分別售賣手錶及金鏈，他們其後接獲可疑人士訊息，表示有興趣購買貨品，並相約二人到中區一商廈共享辦公室進行交收。事主到達指定地點，與4名可疑人士會面，期間有人向他交出一個裝有一疊懷疑鈔票的膠袋，聲稱用作「保證金」，然後以需要「驗貨」為由，攜同事主的財物離去，自此一去不返。

「保證金」僅底面2張真鈔 事主其後察覺事有可疑，打開上述膠袋點算鈔票時，始發現該疊鈔票除了面、底兩張真鈔外，其餘均為俗稱「練功券」的道具鈔票。二人被騙後，遂於本月21日及23日報案求助，案中他們各自損失一條價值約9萬元的金頸鏈，以及一隻約值16萬元的手錶。

執法部門經調查及翻查「天眼」片段後，鎖定相關可疑人士身份，並於上周四（23日）至昨日採取行動，分別於中區、東區及觀塘區拘捕3男一女（15至45歲），當中一名15歲少年已被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，其餘3人仍被扣查。行動中，警員檢獲499張練功券及被捕人案發時身穿的衣物等，正了解失物去向及有否其他人士涉案。

據悉，該名15歲被捕少年報稱無業，懷疑曾偕同同黨在共享辦公室與事主交收。