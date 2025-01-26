載台妹遇路障扭軚逃 名廚拒吹波波被捕

追截近一公里 稱有病痛身帶酒氣 昨日凌晨時分，執法部門在灣仔區進行反酒後駕駛行動，期間發現一輛載乘兩男女的私家車，在路障前急速扭軚，企圖另覓其他道路離開。警員懷疑有人心虛逃走，隨即驅車追截，未幾於距離現場不足一公里處截停目標車輛。據悉，警員調查時，發現中年男司機身有酒氣，但有人一邊聲稱有病痛在身，一邊又自稱認識城中名人，拒絕提供酒精呼氣樣本。警員經初步調查後，以涉嫌拒絕進行酒精呼氣測試拘捕男司機，而同行台籍女乘客被帶走調查。據了解，被捕男子為城中名廚周世韜。

事發於昨日凌晨4時許，一輛載乘兩男女的白色私家車沿告士打道西行，當駛至近盧押道交界，司機懷疑發現前方有執法部門路障，於是扭軚把車輛切入內告士打道意圖離開。警員發覺私家車形迹可疑，於是尾隨追截，惟司機未有停車受查，相反加速離去，沿路轉入分域街，其後駛入駱克道，再沿菲林明道天橋往港灣道方向疾馳，最後在會展對開被截停，整段追截路程大約800米。

未能出示護照 台妹亦被帶走 警員調查期間，發現男司機身有酒氣，惟有人自稱患有心臟病，感到呼吸困難及頸部痛楚不適，拒絕進行酒精呼氣測試。過程中，男司機更一度揚言認識多位城中名人，甚至提及不同人士名字，惟未獲警員理會。執法部門經初步調查後，以涉嫌拒絕進行酒精呼氣測試，拘捕該名姓周（41歲）男司機，他即場接受護理後，再由救護車送往律敦治醫院檢查。另外，私家車女乘客據報為台籍，她聲稱其護照放在酒店，未能向警員出示，因而被帶走調查。

據了解，涉事司機為城中名廚周世韜，為本港一間高級中菜食府的營運及廚藝總監。資料顯示，他曾到英國的餐廳任職大廚，返港後先後於新派私房菜館、四川菜館等任職，善於創作新菜式，更修畢第8屆中華廚藝學院大師級中廚課程。