紅會庫存緊絀 新春照收捐血

【本報訊】香港紅十字會連日呼籲市民捐血，該會輸血服務中心昨日表示，中心的血庫存量已下降至極低水平，僅餘兩日存量。中心會按用血個案的緊急程度分配血液，確保緊急輸血服務不受影響，中心指，全港每日需要收集650包血液才能滿足需求，但過去的一個月，中心平均每日血液收集量只有約500包，即每日短缺的血液量達150包；一月份的血液收集量與去年同期比較亦下跌近兩成，少收近3,000包血液。中心在農曆新年期間會照常開放大部分捐血站，歡迎市民預約捐血。

每日需650包血 中心指，全港每日需要收集650包血液才能滿足需求，在過去一個月，中心平均每日血液收集量只有約500包，已登記捐血的市民，部分因患上流感未能前往捐血，也有不少市民趁假期離港外遊，減低了捐血意欲，嚴重影響捐血人數。如果血液收集量持續不足，有可能對病人臨床輸血治療構成影響，故該會緊急呼籲市民前往捐血，集合香港市民的力量盡快補充血庫。

該會又稱，公立醫院踏入服務需求高峰期後，醫院每日用血量亦顯著上升，較去年同期上升逾一成，中心行政及醫務總監李卓廣醫生指出︰「近日各大醫院用血量多的手術數目亦大幅上升，一月至今，中心共接獲14宗大量用血個案，所需血液共247包，為肺部移植、肝臟移植、產後大量出血、血癌及各嚴重心臟疾病，以及重型地中海貧血症等病人提供輸血治療。」