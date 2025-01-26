放蛇打擊非法吸水煙 票控樓上吧5客

【本報訊】上周五（24日）晚上，衞生署控煙酒辦公室在銅鑼灣進行代號「菸滅」行動，打擊在禁煙區非法吸食水煙情況。期間，行動隊伍掩至霎東街11號一間樓上酒吧，並派員喬裝顧客，揭發5名顧客在場吸食水煙，遂向他們發出共5張定額罰款通知書。行動中，控煙酒辦人員共檢走6部水煙機。

大門反鎖設天眼 專接熟客 消息指，涉事酒吧在上址經營約兩年，以年輕熟客居多，大門經常反鎖，且設有「天眼」，相信為防止執法人員突擊檢查，每次吸食水煙收費488元。控煙酒辦表示，調查仍在進行，會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控。控煙酒辦亦會將個案轉介酒牌局，以作適當跟進。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求執法部門協助。