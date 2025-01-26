東呼即應：中環200野鴿天橋搶食 途人嚇怕

【本報訊】新修訂的野生動物、野鴿「禁餵令」已生效近半年，不過，仍有不少人非法餵飼野鴿。《東呼即應》近日發現網上流傳片段，中環街市外行人天橋出現約兩百隻野鴿瘋狂搶食；另有片段顯示野豬隊伍衝入某營地找食物；大帽山亦有大野豬突襲帳篷，露營友飽受驚嚇。

促裝天眼助檢控餵飼者 網上流傳的片段見到，中環街市外的天橋聚集大量野鴿爭相搶食，估計有人早前放置食物餵鴿，吸引大批野鴿聚集，場面混亂。雖然天橋上已掛有「切勿餵飼野鴿」的橫額，但似乎未能阻止「愛心爆棚」的市民。有網民留言稱「每次經過都好驚，太多雀，勁恐怖！」亦有人指情況已持續逾10年，並建議安裝閉路電視，以便檢控餵鴿的人。

香港自去年8月起已禁止餵飼野生動物及野鴿，違例者最高可被罰款10萬元及監禁一年，並引入5,000元的定額罰款機制。然而部分人未改餵飼習慣。專家指出，胡亂餵鴿容易令牠們失去覓食本能，過量繁殖亦會影響生態及公共衞生，甚至滋擾居民。

野豬湧營地覓食襲帳篷 除了野鴿，野豬襲擊露營區的事件亦成為網上熱話。短片見到，一群野豬衝入營地內覓食，其中一隻大野豬搶走食物，4隻小野豬隨即追隨大豬逃跑。目擊這宗「劫案」的年輕人表示，人生第一次露營便遇上野豬感到「刺激」。

另有露營愛好者在大帽山紮營時遇上更驚險的情況。一隻體形巨大的野豬突然衝入營地，直接扯走整個帳篷，連帳篷釘子也被撞飛。事主形容野豬體形比人更大，幸好當時沒人在帳篷內睡覺。網民看後紛紛留言提醒，野豬的嗅覺很靈敏，露營時務必要將食物掛在樹上，避免放在帳篷內，以防吸引野豬靠近。