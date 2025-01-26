醫健：伶牙俐齒：談談美國總統的牙齒

新任美國總統正式就職，展開所謂「特朗普2.0」時代。今天不談政治或經濟，也沒有興趣聊他的髮型，只談美國總統的牙齒。

芸芸美國總統中，奧巴馬擁有最漂亮的牙齒，沒有之一。從整齊排列和自然的色澤，到牙齒大小比例和笑容曲線互相輝映，嘴形與牙齒排列展現出和諧與平衡；咧嘴微笑的時候牙齦露出的比例恰到好處，沒有過度展露而形成露齦笑，前牙也沒有過度的突出或後縮，支撐着嘴唇的曲線以致美容線的視覺效果，也達致教科書的高度。當年我在香港大學接受牙齒矯正科專科培訓的時候，教授要求大家盡力將每一個病例，朝着理想牙齒咬合目標努力。奧巴馬的招牌笑容，在我心中老是常出現。

從互聯網上的照片所見，小布殊也許有輕度磨牙的問題，可見他大部分前牙也略為磨平了。磨牙成因始終是個謎，一般相信與壓力有關，只是哪一位美國總統不是日理萬機壓力特別大？可能他做了一些事潛意識令他晚上睡不好。只有他自己知道，卻也許不知道。第40任總統列根當選美國總統前，曾經是荷里活演員，他擁有明星一樣的笑容，由演藝界跳入政界，從電影裏的光影，走進現實世界的刀光劍影。克林頓吹奏色士風十分出色，食過夜粥，肯定在音樂上花過不少工夫。許多病人家長問我，小孩子天天咬着簧片吹奏管樂，會否導致哨牙。你覺得被譽為近代最靚仔的美國總統克林頓有這牙齒問題嗎？

所謂世界上最有權力的人，新任第47屆美國總統特朗普，也擁有非常好看的牙齒，行將80保養得宜。有人認為好得有點過了頭，他的門牙到底有沒有為了更美觀而加上牙貼或者牙套，誰能百分百確定？像身邊許多事，看得出也不敢說。

領導人代表着國家，哪甚麼是領導人應有的形象、言行和擔當？世界從來在變，不斷顛覆世人的固有思想，例如退出世界衞生組織和巴黎氣候協定，說走便走，彷彿倒退幾百年回到獨善其身的時代。這個世界上最有權力的人，權力是真的；整齊和潔白的牙齒，有人說是假的；至於笑容是真的或假的，聰明的東方日報讀者自然懂得分析。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶