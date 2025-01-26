外遊返港播毒 下月勢迎流感高峰

【本報訊】流感肆虐，兒童感染風險急增。香港大學醫學院兒童及青少年科學系曹延洲基金教授葉柏強昨日表示，今年流感高峰期最快可於二月份出現，而現時北半球多個地區，包括日本、南韓、中國大陸、新加坡及歐美國家，均出現流感疫情，當中以H1N1甲型流感為主。隨着農曆新年漸近，外遊港人增多，恐會有不少人於外地染病後，將病毒帶回港，提醒市民多加小心。

未打針幼童 染甲流入ICU 葉柏強在電台節目指出，流感自一月中開始爆發，部分未接種疫苗的長者及幼童感染後出現肺炎、肺積水等併發症，個別幼童更可能出現可致命的腦炎。而最近就有一名未接種疫苗的幼童，同時感染甲型流感及肺炎鏈球菌，引發嚴重肺炎，需要在兒童深切治療部留醫。

他解釋，流感主要透過咳嗽、打噴嚏或談話時透過口水傳播，亦可透過雙手接觸患者分泌物而傳染。感染者通常會發燒、咳嗽、流鼻水、喉痛、肌肉痛等，一般可於一星期內康復。不過免疫能力較弱的長者、幼童及長期病患者感染後，則可能會有嚴重併發症，甚至死亡。另外，若同時感染流感及其他病毒，例如呼吸道合胞病毒（RSV）及肺炎鏈球菌等，亦可能對患者帶來更嚴重的併發症。

葉續指，現時6個月至6歲幼童的流感疫苗接種率不理想，強調接種流感疫苗是預防流感及併發症的最有效方法，提醒高危人士及早接種。