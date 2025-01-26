今顯著轉冷 明日年廿八最低11℃

【本報訊】天文台昨午4時30分發出特別天氣提示，預料現時位於廣東北部的一道冷鋒會在今日日間橫過沿岸地區，受隨後強烈冬季季候風影響，今日下午至晚上顯著轉冷，明日年廿八大掃除及後日年廿九除夕，早上市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒。

周中有微雨 一道冷鋒會在今日日間橫過華南沿岸地區。受隨後的強烈冬季季候風影響，本周初該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。隨着季候風被偏東氣流取代，本周中後期廣東沿岸雲量逐漸增多及有幾陣微雨，但早晚仍然清涼。

天文台提醒，由於風寒效應明顯，身體感覺的溫度會較實際氣溫低，而屆時日間大致天晴及非常乾燥，籲市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

根據天文台的9天天氣預報，今日年廿七氣溫顯著下降，日間部分時間天色明朗，有一兩陣微雨，最高溫度預測只有19度，最低13度。明日年廿八早晚寒冷，漸轉天晴及非常乾燥，氣溫介乎11至16度。而年廿九最低氣溫12度，最高18度，相對濕度低至25%。