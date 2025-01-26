賣地收入遠遜預期 天價基建堅拒放棄

研明日大嶼工程攤長 財赤下謀融資填帳 政府面臨近千億元財赤，本年度賣地收入至今仍遠遜預期，發展局局長甯漢豪昨日表示，相信本年度賣地收入應不止40多億元，但地產市道未完全恢復，還需時間慢僈「回暖」，承認難以達到原先估算330多億元的目標。至於財赤下是否仍要推動充滿爭議的「明日大嶼」計劃，甯漢豪指交椅洲人工島正進行前期研究，「不存在放棄發展」之說，但在財赤情況下，政府正研究工程能否「攤長少少」進行。

政府原預計2024/25年財政年度的賣地收入為330億元，不過，截至去年年底僅有約40億元。甯漢豪昨日出席一個電台節目時指，賣地收入應不止40億元，日前還有一幅大圍的土地截標，有相當多的入標申請，還有一些地契修訂個案尚在處理中，但地產市道未完全恢復，賣地收入較預期少是可以理解的局面。

上4年私樓供應量 抵今年不足 至於政府重推前年11月流標的東新市鎮拓展區涌臨海地段的住宅用地，會否又流標？甯指近月港鐵成功售出同區地皮，加上東涌未來重要的新市鎮，往後幾年有接近3萬個公營房屋單位陸續入伙，興建中的東涌東站將於2029年落成，現時招標土地約2031年初左右建設成一個社區，對東涌土地的賣地情況審慎樂觀。談到今個財政年度私人單位供應有8,300多伙，只及預計目標的63%，甯解釋要按市場環境推地，而過去4年私人房屋供應超標完成，足以抵銷今個年度私樓不足的情況。

另外，外界對交椅洲人工島發展有不少建議，她指項目現正進行前期研究，從來「不存在放棄發展」，也無收回在本屆政府展開填海工程的說法，不過在財赤下亦會研究工程能否「攤長少少」進行，同時，填海1,000公頃可以有不同的財務安排，例如透過融資及片區開發。她說，仍爭取今屆政府開展填海工程，會「咬實牙根」推展。即使不是本屆政府開展填海，但交椅洲人工島項目仍然是未來香港長遠所需。

至於預算案曾指未來4年的工務開支平均為每年900億元，甯漢豪指當局會按指標進行工程，非主要房屋項目如海濱美化等，或要調整步伐。