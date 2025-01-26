千億機場城 需內地海外企業投資

【本報訊】香港機場管理局日前發布《機場城市發展藍圖》及其新品牌「Skytopia」，整個項目涉1,000億元，其中機管局承擔300億元的基建費，餘下700億元則進行全球招商。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示「Skytopia」乃擴大版的機場城市，集經濟、旅遊和消閒活動於一身，希望能帶動不同的旅客和市民前往消費，提升體驗和增加機場收益。機管局將依從市場脈搏發展機場城市，各個項目會分階段進行，會先做資源需要較少的項目，相信在2026至2031年可分階段落成。

稱鮮活市場比日本築地更好 至於擴大版機場城市的融資問題，陳美寶在電台節目提到，政府會與機管局小心研究，每一個項目都會有一個詳細財務分析和預算，希望可達到有利的回報，機管局有序地進行財政運用，亦需要業界的支持，包括內地和海外企業在港投資。至於設施的發展和營運，機管局將透過公開招標的形式，邀請有興趣的商業投資者參與。近日有個別公司向政府表達，對某些項目感興趣，認為具有商機，因此政府很有信心。

至於《機場城市發展藍圖》提出發展匯聚全球新鮮食品的空運鮮活市集，陳美寶相信可發揮本地物流業的長處和強項，儘管不像日本般盛產海產，但由於過去幾年機場的冷鏈配套設施發展良好，有利於吸引更多高增值貨品在港轉運，因此有信心鮮活市集會做得比日本築地市場更好。