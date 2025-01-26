錦田南公營屋1440萬平整費 較「常規」高逾3倍

【本報訊】房屋局近日就元朗錦田南公營房屋發展計劃第二期工程向立法會提交文件，擬申請撥款進行包括土地平整及基礎設施工程，擬議工程費用為4,380萬元，當中工地平整工程每公頃造價約1,440萬元，較近年類似性質及規模的工程計劃高出逾3倍，當局強調造價合理。立法會將於下月3日開會討論。

房屋局文件顯示，為配合元朗錦田南公營房屋發展計劃，項目的工地平整及基礎設施工程分兩期進行，擬議的第二期工程涉及元朗錦田南第4a-2號用地，工程包括平整約1.3公頃的工地、建造相關的護土牆和斜坡，以及進行排水工程。按付款當日價格計算，擬議工程費為4,380萬元。

當局指造價合理 當中，平整土地工程造價約1,350萬元，按去年9月價格計算，即每公頃造價約為1,440萬元，相比近年另一項屬類似性質及規模的工程計劃，即上水彩順街公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，該項目的土地平整每公頃造價約450萬元。當局指，工地平整部分的設計受多項因素影響，包括工地的位置、地形、岩土情況、擬議地盤平整水平等，所以造價亦因而有所不同。當局續指，上述兩項工程計劃涉及的填土高度不同，認為造價合理。

當局計劃在批准撥款後展開工程，預計約在一年半內大致完成，已平整的土地將交予房委會興建公營房屋。根據政府規劃，第4a-2號用地將興建兩座住宅樓宇，提供700個單位，可供2,100人入住，預料將於2030/31年度落成。