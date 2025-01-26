青年申公屋降溫 未解輪候冊長等

平均仍需5.5年 基層續苦不堪言 社會一直有聲音認為香港青年欠缺上進心，不少人「躺平」申請公屋。房屋局局長何永賢指出，在2019/20至2023/24年度，30歲以下的公屋一般申請者，由1.6萬宗減至8,600宗，跌幅約46%。同期，30歲以下的非長者一人申請，由4.4萬宗降至3.46萬宗，顯示青年申請公屋數字全面下降。有議員表示，公屋申請數字下降，但仍未能減輕公屋輪候冊壓力；若政府的房屋規劃如期落成，有望在10年後將公屋輪候時間恢復至平均3年的目標。

何永賢昨在社交平台發文指，早前答覆議員查詢時翻查數據，以一般申請者而言，在2019/20至2023/24年度，年齡為30歲以下的公屋一般申請者跌幅顯著，由1.6萬宗下跌約46%至8,600宗。在同一期間，年齡為30歲以下的新登記公屋一般申請者，亦由2,400宗下跌約50%至1,200宗。

當局：多數年輕人很上進 至於非長者一人申請者方面，在2019/20至2023/24年度，年齡為30歲以下的非長者一人申請，由4.4萬宗下跌約21%至3.46萬宗；年齡為30歲以下的新登記非長者一人申請，由4,800宗下跌22%至3,800宗。何永賢認為，數據顯示香港大多數年輕人都很上進，申請公屋的數字全面下降。

根據香港房屋委員會數據，截至去年9月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.5年。對於青年申請公屋數字下降能否將公屋輪候冊壓力減輕，議員梁文廣指出，現時位於公屋輪候冊較前位置的申請者，在5、6年前已在排隊，即使之後公屋申請者持續減少，若未能盡快消化前面的申請者，亦會拉高平均輪候時間。若政府的房屋規劃如期落成，有望在10年後將公屋輪候時間恢復至平均3年的目標。

政府去年10月公布《長遠房屋策略》周年進度報告，將下一個10年期的總房屋供應目標定於44萬個單位，當中公營房屋供應目標為30.8萬個單位，而出租公屋與出售資助房屋的供應比例，將由現時的7比3逐步調整為6比4。梁文廣認為，若政府觀察到公屋申請數字連年下降，是一個檢討資助公營房屋租售比例的機會。他指出，公營房屋在規劃上並無分別，土地通用，公屋轉成出售資助房屋相對容易處理，建議政府可進一步考慮將比例調整至5比5，即出租與出售公營房屋的比例相等。