鼓勵「好動」 1300健兒參與愛心跑

【本報訊】有研究顯示本港超過65%人士缺乏恒常運動，甚至零運動習慣。為鼓勵市民將恒常運動融入生活，冀達至世界衞生組織建議每星期的體能活動水平，香港賽馬會慈善信託基金策劃及撥捐逾3.36億元，推行為期5年的「賽馬會好動城市計劃」。今年的「毅力十二愛心跑」運動嘉年華昨在西九文化區舉行，吸引來自不同界別，包括現役及退役運動員，以及市民以接力跑形式參賽，共超過160支隊伍及逾1,300人參與。

嘉年華另設劍擊射擊體驗 香港賽馬會慈善事務總經理（體育）麥偉彬致詞時表示，「賽馬會好動城市計劃」自推行以來一直為全港市民舉辦各類體育活動，目標是鼓勵市民，無論是運動新手或好手，都能以自己喜愛的節奏建立健康生活模式，並帶動身邊人一起投入運動行列。

運動嘉年華設有接力賽及提供一連串運動體驗，包括劍擊及射擊等，讓不同市民參與，認識運動的好處和享受運動的樂趣。賽事方面，設有多個特別獎項，如「最有創意服裝隊伍」，吸引各跑手發揮創意，展現跑手獨特的風采。

是次運動嘉年華是「賽馬會好動城市計劃」的年度活動，計劃希望透過各種簡易運動，連結不同背景和能力的市民一同體驗運動的樂趣。自推行至今，已在本港各區舉辦超過5,500場體育活動，惠及超過18萬人次。