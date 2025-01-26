啟德體育園2‧4再辦大型演練

【本報訊】啟德體育園開幕在即，在正式啟用前的壓力測試正如火如荼舉行，繼日前舉行歷來最大型演練後，當局昨指啟德體育園將於下月4日（大年初七）再進行一次大型演練，惟當局未有透露測試項目類型，但有消息指該日舉行的測試賽預料安排一場港超聯U22聯賽，料會有5萬名觀眾入場。

公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台發文指，啟德體育園正式啟用前，仍有多場演練和測試，其中一場在大年初七進行，屆時會有數萬名公務員參與。她希望，各部門和公務員同事本着「一個政府」的精神，用心為市民服務，為啟德體育園的順利啟用這件香港的大事作出貢獻。

料安排5萬觀眾入場 有媒體消息指，本身在將軍澳足球訓練中心舉行的傑志對北區U22聯賽預料將用作測試賽，屆時將會安排5萬人入場，據悉部分政府部門及紀律部隊已安排人手參與，早前義務工作發展局亦為今場比賽招募一萬名義工。

啟德體育園上周五（24日）舉行歷來最大規模的演練，主場館、啟德體藝館和青年運動場3個場館同時進行測試，合共約6.3萬人參與，其中有4.8萬名公務員，達到3個場地的上限人數。演練目的是測試3個場館的人流管理安排，過程包括自然進場、模擬突發事件和緊急疏散測試，以及自然離場3個階段。當局預計啟德體育園將於3月正式啟用。