維園年宵人財兩旺 慈雲山攤檔冷清

【本報訊】踏入農曆新年前最後一個周末，維多利亞公園年宵市場昨午人頭湧湧，部分時段更加水洩不通，一家大小來辦年貨，大掃蛇年精品，不少人「左擁右抱」帶着年花回家，有攤檔提早劈價「搶生意」。

水豚公仔吸睛 蘭花大熱 不過今年首設於慈雲山的黃大仙年宵市場卻人流冷清，街坊指市場內大多為花檔「極不吸引」。維園攤檔店主落力推銷產品，介紹可愛水豚公仔，並借減價「吸眼球」，由原價128元削至98元。另有攤檔未貼上折扣，但在推銷下有捧場客，成功售出自家設計的鴨舌帽。揮春檔以卡通蛇圖案配上祝福字句，吸引顧客。

眾多市民到濕貨攤檔買年花，蘭花仍然是花市霸主，各種紅紅紫紫的蝴蝶蘭令人目不暇給。有花檔推出「Q版」卡通花束，為花市帶來新鮮感。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，雖然今年無年三十，少了一天擺賣，但花店生意未有太大影響，甚至較往年好，相信今年能旺丁旺財。

不過黃大仙年宵市場卻冷冷清清。年宵市場佔用兩個球場，但大部分放置大量圍欄，供入場分流，並提供30檔，但有網民指實際攤檔只有10多檔，檔口十分疏落，人流亦不多。

街坊衞先生指，攤檔多數賣年花，所售貨品類型少，並不吸引，逛了兩圈亦沒發現心頭好。他認為攤檔少反映經濟環境差，而球場首次用作年宵市場，商家態度較審慎，又指過往位於摩士公園的年宵較熱鬧。