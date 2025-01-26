AI聲紋冒充財務經理呃買家 擬購加密幣礦機 被騙1.45億

【本報訊】農曆新年來臨，騙徒亦頻密犯案。近日在本港發生一宗騙徒以AI聲紋技術冒充他人的案件，事主遭騙走1.45億元。在AI技術日趨成熟下，「有聲未必有真人」，當局呼籲市民過數前應與對方小心確認身份。

執法部門指，一名受害人擬向內地公司購入一批加密貨幣挖礦機，雙方以手機通訊程式WhatsApp多番洽談，期間，受害人收到疑似對方公司財務經理的WhatsApp語音訊息，不虞有詐，按對方指示分別3次將總值約1.45億元的加密貨幣USDT存入指定的加密貨幣錢包。其後發現受騙。

疑WhatsApp帳戶被盜製語音 根據調查，對方公司財務經理曾經在手提電腦上進入虛假的WhatsApp頁面，懷疑其WhatsApp 帳戶因此被盜，遭人以AI模仿財務經理聲紋，製作語音訊息詐騙他人。

執法部門強調，臨近農曆新年的一星期，本港還發生一宗網上投資騙案，單一案件最高損失金額為約3,900萬元；一宗網上情緣騙案，單一案件最高損失金額為約178萬元；及一宗網上購物騙案，單一損失達150萬元，呼籲市民提防騙徒。