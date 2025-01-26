工權會質疑木廠事故輕判 律政司多日零回應

【本報訊】工業傷亡權益會一周內兩發公開信予律政司司長，第一封信於22日發出，質問新界沙嶺一間木廠去年3月14日發生貨車卸載木條、男工梁偉健不治一事，工權會指法庭就該宗意外裁定涉事木行罰款12萬元，但駕駛剷車的司機最終沒有被檢控，他們感到十分失望、憤怒和不忿。該封信件發出至今已經第4日，工權會指出，未有收到律政司及其他部門的任何回應。

罔顧工人死活 以負資產求情 22日的公開信中，工權會及家屬對當日操作剷車的司機沒有被檢控感到不忿，也對法庭審訊時，木行以負資產、初犯及事故以後作出改善為求情理由感到「十分不可接受」，斥負資產絕不是罔顧安全、不理工人死活的理由。又質疑梁的僱主沒有為他購買勞工保險，僅在去年9月3日被法庭判罰款8,000元。質疑有關裁決怎會令僱主有動力為員工購買勞工保險？

工業傷亡權益會指，非常理解傷亡事件中家人的感受，也為過去所有違反安全條例的輕判感到失望。又指以前出現過讓違例僱主分90期攤還每期1,000元罰款的荒謬裁決。質問當局既在2023年修訂了安全條例並獲通過，為何至今的判罰仍遠低於最高罰款？