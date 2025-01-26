墮𨋢槽奪命 遺屬不忿撤控呼哀 發信促律政司交代

證人不收傳票 無被告刑事審訊「蹤杳」 觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓於2023年4月25日發生奪命工業意外，73歲清潔工人成文彪懷疑由電梯槽墮下，當場死亡。工業傷亡權益會與成的家屬昨日發表題為「我們可以怎麼辦？」的致律政司司長林定國的公開信，對律政司就事件撤控的決定感到詫異和不忿，質疑案件中控方證人可以不收傳票、不出庭，因而「證據不足」，公開信質問律政司的決定是否彰顯了公義?事故後，死者遺孀承受巨大壓力，需要接受情緒治療，認為當局應更積極的審視案件，勿讓「工友犧牲了，卻沒有換得一個審訊的機會。」

公開信指出，奪命事故發生後，涉事的個人、僱主及物業管理公司被控違反《職業安全及健康條例》，分別是「沒有確保僱員的安全及健康」和「沒有確保僱員的工作地點是安全的」，惟1月6日的法庭審訊之時，律政司最終因「證據不足」而撤控。

一句「證據不足」 就此止步 工權會說「我們感到詫異和不忿。詫異在於控方證人原來可以不收傳票、不出庭，整個案件就只能終止。不忿在於工友犧牲了，卻沒有換得一個審訊的機會。」公開信亦談及死者的遺孀的哀痛，指她承受着巨大的壓力和煎熬，需要接受情緒治療。而為了找出丈夫死亡的真相，成太入行當了保安員，因為她想了解行內的鑰匙保管程序。

該會在信中質問：「是不是應該有更積極的方法？就算沒有證人，是不是也可以質問整個工作流程有沒有符合安全？為何救人的電梯鑰匙會落在一位清潔工手上？當時誰人指派相關工作？入職後公司有無提供安全訓練？這一切疑問，都隨着一句『證據不足』在法庭就此止步。我們期待透過法庭審訊得知真相，最終卻失望而回。」

嘆現只能提出民事訴訟 該會總幹事蕭倩文接受本報查詢指，現時只能提出民事訴訟，刑事訴訟方面「已經無嘢可以做到」，因為律政司派人傳票，卻「搵唔到人（控方證人）」。死者的家屬有申請法律援助律師，但最無奈的是，現階段「可能無人被控告」，「所以，我們才要問律政司，究竟我哋有咩可以做？」