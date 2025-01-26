獲釋抵泰遭拘留 一豬仔明返港

【本報訊】一名被禁錮在緬甸詐騙園區4個月的29歲男子早前獲釋，但返抵泰國後，卻被指逾期居留而遭拘留。政府專責小組赴泰國斡旋後，政府指，該名男子將於明日與專責小組成員一同返港。有議員認為專責小組應總結今次在泰國跟進工作中所取得的情報和資訊，與相關單位保持密切聯繫，為往後營救其餘被困港人制訂更具針對性的部署。

這名港人上周五（24日）被送抵曼谷，專責小組成員當晚即在曼谷的拘留中心與他見面，他精神和身體狀況良好，對明日能回港十分欣喜。

迄10人仍身陷緬柬 當局指，專責組在2022年成立，當時有46名港人被誘騙到東南亞，其中43人已經回港，餘下3人表示不需要回來或獲得協助。去年第二季再有類似舉報，當局立即索取情報和調查，並與泰國當局保持密切聯絡，目前類似個案還有10宗，當中9人在緬甸，一人在柬埔寨，各人安全，但人身活動就受到限制。當局希望能夠盡快把他們拯救回香港，惟拯救行動牽涉多方面，部分涉事園區所在的邊境地區可能有武裝衝突情況。

議員陳克勤歡迎有被困者可趕及回港與家人共度農曆新年，指專責小組的工作有成效。考慮到緬甸政局不穩、社會混亂，相關詐騙園區所在的妙瓦底地區有多個地方武裝割據，同時詐騙個案呈現產業化、跨國化、灰色化等特點，且誘騙伎倆不斷更新，他希望政府有關部門結合營救回港者提供的反饋，取得最新情報，制訂更具針對性的未來部署。同時，政府應在機場對前往有關地區的港人加強提醒和防騙宣傳，並聯合香港的電訊營運商發送防騙短訊，提醒港人警惕「高薪招聘」、「包機票食宿」等詐騙陷阱。