80%內地生甫來港已受騙 大學試行填問卷成效現

【本報訊】接連有內地來港升學的大學生受騙，引起各界關注。執法部門分析相關案件後，發現約八成受騙的內地來港大學生多在來港第一年遇騙，有些甚至是抵港後還未開學已受騙，相信騙徒針對他們不熟悉香港情況行事，早前部門已聯同其中一間大學試行讓學生填寫防騙問卷，發現成效顯著，會將有關工作推展至其他大學。當局強調，措施並非小題大做。

籲多接觸防騙訊息 執法部門指，分析受騙個案發現，約有八成學生受害人抵港第一年已被騙徒找上，相信騙徒針對他們不熟悉香港情況而行事有關。過去數年，執法部門已與大學做了相關的宣傳，讓學生經常會接觸到社交平台有宣傳防騙訊息。至於部門與大學製作的防騙問卷，要求學生填寫，當局指已見到成效，會進一步推廣：「大學要求做問卷，並規定正確答案才獲接收。」

另外，執法部門早前接獲一宗有內地女大學生被騙去泰國的案件，指受害人的同學有提醒「可能會係騙案」，惟受害人仍然選擇相信騙徒，因為騙徒一直沒有直接提出金錢上的要求，但相關案件中的騙徒是向事主的父母要錢，相關人士不能掉以輕心。