龍七公：愈想威愈甩轆 美俄戲假怨真

特朗普「登基」，重回白宮的他刻意表現得霸氣、強硬，似乎想營造一個特朗普大帝的形象。可惜，他首戰便選錯了逞威風的目標，為了「成功爭取」俄烏停戰，他把俄羅斯總統普京當成烏克蘭「戲子總統」澤連斯基，結果普京連白眼也懶得給一個，冷處理下，特朗普連陪演的對手也找不到，真正進退不得。

白宮急於介入俄烏戰事，因為特朗普在競選期間不止一次叫囂「上任第一天便要停止俄烏戰爭」，誰料俄國雖然打得疲態盡露，但普京依然很硬氣，對特朗普這句豪言壯語一點不在乎，即使特氏已勝出大選，並派團隊接觸俄羅斯，普京還是不給面子。

其實特朗普還是有誠意的，他勝選後便拋出停火的「談判籌碼」引誘普京，在社交平台又一講再講，例如特氏說，烏克蘭必須接受俄羅斯領土擴張的現實（俄羅斯在軍事行動中佔據的烏克蘭土地，約佔該國20%地域）。烏克蘭心心念念加入北約的事，特朗普亦一口拒絕了。

兩個核心原則沒有吸引普京來談一談，反而澤連斯基不淡定了，一再強調烏克蘭不會向俄羅斯割讓或交出土地。可惜，特朗普對他的立場及言論同樣不在乎，一句不回。

然而特朗普想得再好，其團隊找普京依然不順利，本月中只好自打嘴巴，指辦公室促成特朗普和普京會面的「準備工作正在進行中」，估計「未來幾個月」才有望與俄羅斯「建立某種關係和對話」。

這番話由美國新任國家安全顧問說出，顯見美國還是沒能討到好，幾天後，特朗普只好自掀底牌，威脅俄羅斯如果不盡快達成協議，他別無選擇下，只能對俄羅斯及其他參與戰事國家向美國出口的產品徵收高額稅項和關稅。

特朗普一直圍繞調停俄烏戰事下工夫，克里姆林宮卻說，特氏的言論沒有特別新意，莫斯科已準備好與美國舉行「相互尊重的對話」。聽話要聽音，俄國的外交辭令等於向美國攤牌，要想談，就要拿出尊重、拿出對等態度來。

美俄這場交手，表面上雙方都很強硬，但大國交鋒，從來不會把冷言冷語、一事無成當目標，而要促成俄烏停火，關鍵是時間到底站在誰的一方，到底誰更有底氣撐下去？

普京不急 特朗普急 2022年的2月24日，俄羅斯對烏克蘭展開了特別軍事行動，現在還有不到一個月便是三周年了。這場戰爭拖垮了俄烏兩國及眾多歐洲國家，按理美國受的影響最小，時間應是在美國一邊的。可是，美俄兩國領導人卻反應各異，普京老神在在，特朗普卻氣急敗壞地上竄下跳，美國是否另有考慮呢？無論怎樣看，這場爭端的最大輸家必是烏克蘭無疑。

地球這端還在槍炮不停，但在中東打了一年多的以哈戰爭卻已熄火。特朗普與其施壓這個、打壓那個媾和，不如放下盛氣凌人，重新開出條件。