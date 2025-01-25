自成一家：過度擴張必然走向衰敗

在經濟學領域，有一個著名的概念，叫做邊際收益遞減定律，意思是連續地增加某一種投入，開始的時候收益會很高，但愈到後來收益就會愈少。這個理論同樣適用於國際政治領域。當一國的領土擴張超過一定限度後，管理的成本將超過擴張的收益，從而導致國家衰落，歷史上許多帝國都是這樣走向衰敗的。

美國建國初期，幾乎沒有人想像它可以成為世界強國，然而到了20世紀末，美國已躋身超級大國之列，這當然與美國的經濟和軍事實力有關。不過，美國之所以能夠長期保持霸權國的地位，另一個很關鍵的原因，是它深知武力殖民的手段不可能持續，於是改用非武力的方式進行擴張，包括大量輸出美國文化，用意識形態統治全球。

蘇聯上世紀90年代初解體後，美國成為全球唯一的霸權國，但華府仍然小心翼翼地壓住自己的野心，不敢公然說要建立一個全球性的帝國，為美國繼續壟斷國際事務的領導權奠定重要基礎。然而，近年世界經濟全球化、技術進步，令美國的貧富分化問題愈演愈烈，收入不平等狀況更嚴重，民眾對國家前景的焦慮上升。這種焦慮使得美國總統特朗普一改以往美國政府的做法，還未入主白宮已揚言要收回巴拿馬運河、買下格陵蘭及併吞加拿大，希望控制周邊的國家和地區，以保障國家安全。

面對特朗普挑釁性的言論，表面上沒有其他國家反對，但各國心裏已出現警覺，尤其是歐盟和日本、南韓等美國傳統盟友，皆不把特朗普視為可信任的夥伴，不敢和他有深入的合作。所以諷刺的是，特朗普企圖擴張國土令美國強大，但過度的擴張反而出現邊際收益遞減規律，令美國對世界事務的影響力下降。美國的衰落已在所難免。