橫眉冷看：不妨再多沉默一陣子

正如錢鍾書在《圍城》一書中所說，城裏面的人想往外闖，外面的人卻想闖進來。特朗普上任美國總統之前，日本首相石破茂曾希望親臨美國跟對方會面，據說卻碰到軟釘子，候任總統辦公室隨便尋個理由，便把他打發掉。菲律賓總統小馬可斯也巴巴的希望早日面見侵侵，求之不得，就退而求其次，即便是通個電話，亦已滿足，但至今為止，仍是在空盼望。

特朗普在石破茂和小馬可斯看來，像是高不可攀，但侵侵本人也有所求，他既想盡快與中國國家主席習近平會面，也希望及早跟俄羅斯總統普京通電話，詳細討論結束俄烏戰爭的方案。可是他焦急，人家卻不焦急，習主席和普京對特朗普的請求，一直不置可否。

中俄兩國的領導人，或許是摸透了特朗普的性格。對這位新任的白宮主人，你一味討好是沒用的，他反倒會瞧你不起；相反，你對他不假辭色，一切依原則辦事，說不定還會得到他的敬重。

據美國多家傳媒透露，特朗普私下向幕僚表示，希望在上任後的一百天內，到中國訪問。侵侵如此放話，用意再明顯不過，就是希望中方主動向他發出邀請函。白宮主人很想叩開北京的城門，但他有所求，中國卻未必一定有所應，迄今為止，中方對邀請特朗普來訪一事，依舊保持沉默。

中國政府不妨再多沉默一、兩個月，特朗普是個性急之人，他愈是不耐煩，待雙方就具體問題討價還價時，北京所得到的利益便會更大，到其時，再邀請特朗普來華訪問不遲。俄羅斯大抵也是採取同樣策略，你不停叩門，我的城門卻半開半掩，要完全敞開大門不是不可，但你得先表現出誠懇的態度。