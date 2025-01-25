筆下風雲：美國很急 中國不急

都說特朗普對中國是先捧後殺，開天索價，落地還錢，但最終都是視中國為敵。他表示擬最早2月1日起加徵中國10%關稅，又稱TikTok必須將50%股權賣給美企，否則又會增加中國關稅；同時強調，沒有他的批准，TikTok一文不值。

別看特朗普又是邀請國家主席習近平出席就職典禮，又在上任前急急通話，揚言美中兩國可以解決許多問題，接着又傳出有意在上任百日內訪華，彷彿對中國放軟姿態示好。但以其錙銖必較的商人本色，這些手段不過是談判技巧之一，目的是索要更多好處，將其欲壑填滿。

但正如前述，今時今日的中國已非8年前的中國，由經濟實力到軍事實力，早就翻了幾番。面對美國的關稅大棒，中國經驗豐富，至今仍是一派從容面對。貿易戰由特朗普首任總統時期，打到拜登落台又輪到特朗普再度上台，中國對美國依然是貿易順差，證明美國無法藉關稅扭轉逆差。現在又加大力度威脅恐嚇，能嚇唬誰呢？到頭來還不是令美國通脹再升，苦了人民？

至於TikTok，讓美資入股不是不可能，但讓美資佔50%股權甚至更多，則幾乎是不可能。如果可以讓美國予取予求，字節跳動早就賣盤了，惟今日中國根本不需如此委屈。何況TikTok的大數據十分值錢，當中也一定有一些經營上的商業機密，豈能任由美國如入無人之境，任其想點就點？

從連番出招可見，特朗普非常心急，冀藉着剛「登基」的大好勢頭將中國壓倒，為日後談判搶佔主動和先機。相較之下，中國完全沒有着急。事實上，中國有大把反制美國的牌可打，僅早前限制鎵、鍺、銻、超硬材料相關的軍民兩用物項出口，已令美國軍工產業叫苦不迭。