坦言集：特朗普帝國

現在的國際局勢，近似中國戰國時代，美國是強秦，強於其餘各國，威逼各國，各國實力比不上，只能合縱抗秦。強秦則推連橫破壞合縱，方法是「事一強以攻眾弱」，有點像今天美國與中國的關係，也如美國與印度等大國分別結盟，以分化抗秦的各國，包括美國拉攏與抑制沙特阿拉伯，不讓它加入金磚國家組織。當然，今天的形勢比戰國時代複雜，但有不少地方相像，今人便可從歷史例子得出教訓。

美國率北約與俄羅斯鬥，打擊伊朗，同時亦以武力威逼中國。特朗普上台卻求與中國合作，有點遠交近攻的聲勢。可一如強秦之於戰國，連橫為破合縱，目的還是保證美國的霸權，最終是吞併六國。

美國在特朗普之前即使進侵外國，也是用種種堂而皇之的理由。美國似乎只做民主國家的領袖，不侵佔別國，反而在二次大戰後，推動各殖民地從歐洲列強的統治獨立起來。韓戰、越戰都是先從日本、法國殖民地解放出來，美國出兵是為了防止共產勢力推翻民主的南韓與南越。也一如侵略伊拉克，是為了打倒暴君，還伊拉克民眾的民主與自由。實際的政治目標不是這樣，也還強詞掩飾。

可是特朗普一上台，便否定和攻擊加拿大、格陵蘭（丹麥）、巴拿馬的主權，公然要吞併、佔領，一如強秦在連橫成功打破合縱後，強秦軍隊逐一消滅其餘各國的抗拒，便變臉不用連橫，直接佔領了事。特朗普主政的美國正開始帝國擴張大業，美國拋棄盟國，壓迫歐盟、日本等出錢出力出兵為美國海外霸權打拚。特朗普把美國戰線縮回美國本土，全力建設，高築關卡圍牆保護國內的巨富。

正如親美的歐盟領導所說，西方（實際只是美國，歐洲也被排除在外）是花園，其餘是荒野，特氏對外國只有剝削，沒有出兵出力助其建立政治穩定與經濟發展，除非如他所說，加拿大變成美國第51州，則享本土的美國優先好處。不然，他限制國際資金在美國以外投資、發展，要把全球南方及美國本土以外拋在荒野，不准向美國挑戰，更不能與美國競爭。

這樣的思維，應該是西方帝國主義的特殊新發展。美國正從共和國體制演變為帝國，但如羅馬帝國和大秦帝國霸權，是無法可帶來千秋萬世的統治，反而是急速的崩潰。特朗普開啟美國新帝國主義，能否打破這個歷史宿命？