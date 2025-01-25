元朗謀殺案 多2黑漢落網

【本報訊】本周三（22日）清晨元朗發生謀殺及傷人案，兩名姓陳（24歲）及姓鄭（28歲）男子，被至少13名兇徒追斬受傷，當中陳男身中多刀死亡。執法部門先後於案發當日及前日拘捕4名男子，其後再於前日拘捕兩名姓趙（26歲）及姓卓（23歲）男子，至今累計有6名（19歲至27歲）疑兇落網。據了解，趙、卓俱為黑社會成員，報稱地盤工人，分別於洪水橋及天水圍住所被捕。

迄拘6疑犯 2人今提訊 被捕的6名男子，其中一名姓黎（19歲）男子及一名姓馮（27歲）男子，已各被暫控一項謀殺罪及一項傷人罪。馮男同時被控一項管有第一部毒藥罪，案件將於今日在屯門裁判法院提堂。其餘4名疑犯現正被扣留調查。

案發於當日清晨約5時半，陳、鄭與兩名女友人，在元朗宏業西街一工廈樓上酒吧消遣後，擬於喜業街截乘的士離開，詎料遭群煞分乘4車閘停圍堵追斬，造成陳死鄭傷。據悉，陳為活躍元朗區的黑社會成員，案件列「謀殺」及「傷人」。

執法部門經情報收集及翻查「天眼」片段，鎖定多名兇徒身份，案發當日分別在屯門區以涉嫌「謀殺」及「傷人」罪，拘捕一名27歲本地男子，同時在香港國際機場拘捕一名19歲本地男子。另外，執法部門掌握兩名分別19歲及21歲男子行蹤，二人已乘搭飛機逃往泰國曼谷，遂透過警務協作機制通報泰國有關當局。二人抵達曼谷機場後被拒入境，他們於前日下午乘搭航機折返香港，同日晚上7時半在香港國際機場被捕。