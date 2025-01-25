涉襲本報記者犯眾怒 惡漢警署報到遲大到

另捲刑恐案愁眉苦臉 續准保即煲煙 去年聖誕節凌晨，本報記者就大角咀一宗男子墮樓死亡新聞進行正常採訪，期間遭一對男女阻撓，其中男子更推撞記者，又以膠樽潑水甚至含「水」噴人，他被捕後獲准保釋。至昨日，涉案男子較原定時間，遲了3個半小時始到警署報到，逗留約一小時離開後抽煙狂噴，相信為官非纏身發愁。據悉，該名男子除涉嫌「普通襲擊」罪，另涉及一宗刑事恐嚇罪，會合併交由旺角區執法部門調查。

去年12月25日凌晨，本報記者採訪大角咀一宗男子墮樓砸毀古董車新聞，詎料遭一名惡漢襲擊，一名姓李（46歲）本地男子涉嫌「普通襲擊」被捕，獲准保釋候查。該名被捕男子，原本於昨日上午11時抵達旺角警署報到，惟他未有準時現身，直至下午近2時40分始姍姍來遲。

記者所見，李男身穿藍色上衣及牛仔褲，外披一件橙色風衣，穿着波鞋及背着斜孭袋，在警署逗留約一小時後，至下午3時50分始告離去，他獲准保釋，須於2月24日上午11時再返警署報到。李男離去時一臉愁容，在警署對開行人路即急不及待抽煙，並在行人路做「火車頭」狂噴，途人目睹俱避之則吉。未幾，他用耳機及手機與他人通話，可能是為官司纏身發愁，當發現記者舉機拍攝，他即怒目而視。據悉，該名姓李男子除了涉嫌「普通襲擊」，另涉及一宗刑事恐嚇罪，會合併交由旺角區執法部門調查。

挺胸推撞潑水噴水阻採訪 事發於2024年12月25日凌晨1時許，一名42歲男子與女朋友爭吵後，從大角咀萬安街12號大廈高處墮下，壓毀一輛停泊大廈對開的古董跑車，跑車擋風玻璃被砸毀，車頭冚撞至凹陷，男子重傷昏迷送院搶救，最終傷重不治。

本報記者到場採訪拍攝期間被惡意阻攔，一名戴眼鏡女子指喝記者要求刪除照片，記者據理力爭拒絕，其同行男友人隨即上前，挺胸以軀體推撞記者，事後聲稱「差錯腳」。記者完成採訪離開時，該名男子向記者潑水，並含水噴向記者，導致記者頭髮、臉部及半身濕透。