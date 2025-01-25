尼泊爾抵港客機爆食物中毒 或紅菜頭沙律受污染所致

調查顯示，於本月8日及9日乘坐CX640抵港的乘客中，共有43人在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐及腹瀉等食物中毒病徵。其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實帶有金黃葡萄球菌，而受影響人士的整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒脗合。根據分析，機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。