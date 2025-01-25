尼泊爾抵港客機爆食物中毒 或紅菜頭沙律受污染所致
【本報訊】國泰航空早前兩班由尼泊爾抵港航班爆發食物中毒，衞生署衞生防護中心昨日公布已完成相關流行病學調查，不排除事件由航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所引致。
調查顯示，於本月8日及9日乘坐CX640抵港的乘客中，共有43人在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐及腹瀉等食物中毒病徵。其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實帶有金黃葡萄球菌，而受影響人士的整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒脗合。根據分析，機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。
經人手處理增風險
就兩班航機上供應的約500份食物中，防護中心收集了兩份未經分發的同批次食物樣本，包括兩個紅菜頭沙律樣本，結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準。防護中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現有關紅菜頭沙律涉及多個需經人手處理的步驟，有機會增加受污染風險。中心已於本月10日指示有關食物製造廠暫停供應紅菜頭沙律。其後，未再接獲相關航班的食物中毒報告。
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