大灣區航空撤班 最快4周退款

【本報訊】大灣區航空近日宣布將會取消2月及3月共128班航班，涉及受影響乘客約5,500人。消委會表示截至前日共收到6宗投訴、涉款約1.4萬元，認為若客人已決定要求退款並辦好手續，應在4周至6周內完成退款。

消委會僅收6投訴 消委會總幹事黃鳳嫺昨日在電台節目表示，是次事件中收到的投訴「都唔係咁多」。截至昨晚共收到6宗投訴，涉及金額約1.4萬元，因為行程比較短，故平均金額為2,400元。有投訴人原定前往日本米子，但由於米子屬大灣區航空的獨家航線，並無其他航空公司的替代航線，如要經大阪到米子車程要4小時，希望可退回由大阪至米子的車程費用。

黃鳳嫺又稱另一個投訴人是經旅行社購買機票，但旅行社向消費者聲稱要待3至6個月才可退款。黃指以往旅行社要等航空公司退款後，才可以退回給客人，消委會與航空公司投訴部聯絡，「其實就唔需要咁耐嘅」，但若客人決定退款，客人應該在4周至6周之內收到退款。

她又稱，大灣區航空早前已承認在編排航班即使取消都出現紕漏情況，據了解取消的航班是由2月中至3月，故農曆新年期間的航班不受影響。而下月16日之後已經不是旺季，若航空公司加速進行，「照道理受影響消費者應該作出相關安排」，否則會引起「二次投訴」。另外，若消費者要轉至另一目的地，不應被收取附加費。