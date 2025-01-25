闖列車軌打卡捱撞 港婦遊小樽重創亡

入境處跟進情況 向遺屬提供協助 港婦為「打卡」不慎被撞，最終魂斷小樽。一名61歲香港梁姓女遊客於前日早上在日本北海道小樽市朝里的JR函館線路軌拍照時，遭駛來的快速列車撞倒，送院救治後證實死亡。香港入境事務處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並主動與當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。

根據日媒報道，前日早上約11時半左右，日本鐵路JR函館線朝里站內，有一名香港女遊客在前往新千歲機場的快速鐵路路軌上，被電車撞倒，送院時已沒有意識，最後傷重不治。

同行夫沒入禁止範圍 該名婦人被撞到的位置與一般馬路燈位相差約50米的距離，正常來說應屬禁止進入的區域，不過由於該位置兩旁沒有樹木和民居的遮擋，可以清晰地看到海岸。據知，婦人當時正在與丈夫拍攝大海的風景照，自行進入禁止範圍，丈夫在事發時則未有進入路軌，故沒有受傷。

有當地居民表示，由於該位置可以看到海，故成為了「打卡點」，不少海外遊客都會走入該位置拍照，即使聽到列車即將到來的提示鳴響，或是提醒他們有電車，遊客也慣常無視繼續逗留。

日本網民不滿促索償 日媒引述日本鐵路JR北海道表示，因應該宗事故而導致來往札幌市及新千歲機場的快速鐵路等19班列車需要停駛，受影響人數達8,200人。有不少日本網民對事件感不滿，認為旅行團或觀光客應了解和遵守當地的規則，批評死者對當地人造成影響。又指進入禁止範圍的觀光客亦令當地居民感到困擾，建議日本鐵路JR應向死者家屬追討損失及要求賠償，以增加阻嚇力。

目前當地警方仍在調查事件。入境處表示，會繼續與當事人家屬、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。本報綜合報道