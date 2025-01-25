12歲女染乙流甲鏈 併發肺炎命危

【本報訊】再有幼童流感重症！衞生署衞生防護中心於昨日公布，前日接獲一宗兒童同時感染乙型流感及甲類鏈球菌的嚴重個案。患者為一名過往健康良好、有接種季節性流感疫苗的12歲女童，由上周五（17日）開始發燒、流鼻水及咳嗽，3度向私家醫生求醫，周三（22日）因氣促到伊利沙伯醫院急症室求醫，前日被轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。經化驗後，臨床診斷為同時感染乙型流感和甲類鏈球菌併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克。女童目前仍然留醫，情況危殆，是本周內第3宗兒重流感重症。

防護中心表示，該名女童潛伏期內沒有外遊，其學校近日沒有出現流感或甲鏈爆發，她的家居接觸者在女童病發前曾出現上呼吸道病徵。中心提醒，香港已進入流感季節，流感活躍程度攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能上升。市民要保持良好個人和環境衞生，以預防感染流感、甲類鏈球菌感染或其他呼吸道疾病。

據介紹，甲類鏈球菌感染由一種存活於咽喉和皮膚表面的細菌（化膿性鏈球菌）引起，該細菌可透過飛沫及接觸傳播。感染後可引起輕微疾病，例如咽喉炎、膿皰瘡和猩紅熱，以至侵入性甲類鏈球菌疾病，例如壞死性筋膜炎和鏈球菌中毒性休克綜合症。皮膚有破損或近期曾受病毒感染，例如水痘、流感的人士，患上侵入性甲類鏈球菌疾病風險會較高。

本周內第3宗兒童重症 是次個案是今年第4宗兒童流感重症，更是一周內的第3宗重症個案。除今次患者外，其餘3宗兒童流感重症均為甲型H1流感感染，且未有接種疫苗的個案，當中沒有患者染病後死亡。