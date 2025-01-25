港女北上打肉毒針後中毒

【本報訊】北上美容要小心，再有港人於內地接受肉毒桿菌注射疑中毒！衞生署衞生防護中心於昨日公布，正調查一宗懷疑在內地注射肉毒桿菌毒素後，出現中毒的個案，涉及一名過往健康良好的38歲女病人。

未能確定注射人員專業資格 病人於上周日（12日）在內地接受聲稱肉毒桿菌注射，惟未能確定注射人員的專業資格，翌日（13日）開始感覺氣促、心悸、暈眩和疲乏，其後到北區醫院求診，入院後出現吞嚥困難和四肢乏力，治理後情況穩定。據臨床診斷懷疑該病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

防護中心已將相關個案通報內地有關當局，並繼續進行流行病學調查。中心發言人提醒，在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或者已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格的醫護專業人員求診。

中心續指，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。