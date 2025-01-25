男警危駕撞私家車案 准保押後3‧21再訊

【本報訊】一名男警於去年8月駕駛私家車，在沙田圍路往馬鞍山方向行駛時，與另一輛私家車發生碰撞，令該輛私家車上的司機及乘客受傷。事隔5個月後，男警被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件昨日在沙田裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至3月21日再訊，被告續准以5,000元現金保釋，期間不得接觸控方證人。

28歲被告王昶然，報稱任職警務督察。他在2025年1月17日被捕，早前被落案起訴一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，並於昨日到法庭應訊。控罪指，被告於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。

不得接觸控方證人 被告昨日由當值律師代表，並透露被告將會轉聘私人律師。控方表示準備好答辯，辯方申請將案件押後，以便進一步閱讀文件及提供法律意見。裁判官遂應辯方要求，押後至3月21日再訊，批准被告以5,000元現金繼續保釋，但新增一項保釋條件，即不得接觸控方證人。案件編號：STCC 370/2025