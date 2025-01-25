東呼即應：提防肝癌殺手 避免霉菌入口

木砧板食物易孳生殘留 東呼即應訪專家解疑竇 內地一對夫婦早前先後確診末期肝癌，醫生診斷主要病因之一，是兩人日常生活非常節儉，長年使用發霉砧板及進食發霉食物致病。《東呼即應》訪問專家指，砧板上的霉菌不能用普通沸水殺死，當溫度降低後霉菌生長速度反而更快；又指必須以攝氏121度高溫殺菌長達15分鐘，才能徹底清洗霉菌。家居中的其他地方也可能出現發霉，有專家指若牆身發霉，可用專用清潔劑清洗，情況嚴重則需剷起油漆清潔後再塗漆。

香港食品創新科技中心項目總監方麗影指出，相對木砧板，膠砧板不易孳生霉菌，但食肆由於避免令刀具磨損，一般採用傳統木砧板，換言之出街食飯「食霉菌」機會更大。方解釋，霉菌是真菌並非細菌，在潮濕環境繁殖速度極快，尤其是在攝氏20至30度之間；加上木砧板在使用過程中會產生木屑、食物殘渣，霉菌便會迅速孳生。

食物發霉 切除變質部分仍含菌 食物方面，方麗影指，例如常見的花生，若剝殼後有發黑或在兩端開殼位置有異味，即是發霉。花生發霉會釋放黃麴毒素，若小量誤食身體尚能排出，而若是喝酒過量以及其他肝功能一般的人士，吃了發霉食品則十分「傷肝」。方也不建議切除發霉部分就繼續食用，發霉食物中會有霉菌孢子，當孢子散播又未聚集成灰白菌時難被發現，不經意進食亦有損健康，故建議即使食物只有部分位置發霉，也應全部丟棄。

牆身冷氣玻璃膠 藏陷阱須留神 此外，潮濕的家居環境也易出現霉菌，裝修學院導師Jason則指，牆身發霉是常見情況，如情況不嚴重，可噴上防霉除霉功能的清潔劑，再清洗霉漬。但如問題嚴重或霉菌已在灰的根部孳生，則須將油漆表面和灰的部分連根拔起，將牆身發霉的地方剷掉，之後才再進行正常塗漆工序。霉菌也最常見於浴室和廚房這種長期潮濕的地方。他表示，如果浴簾過長觸及地面便容易出現霉菌，又或洗手後弄濕玻璃膠等地方，加上室內抽濕不佳，便很易發霉，玻璃膠若嚴重發霉最好更換。

另一個發霉高危地方是冷氣機，Jason建議，如果自行清潔冷氣機，可使用有防霉除霉功能的清潔劑，在出風口及冷氣機內部直接噴到發霉地方，稍等一會再重開冷氣，或找專業清洗人士上門清洗。同時，關冷氣後不要立即開窗，可以先開啟冷氣機「送風」模式一段時間，以免瞬間出現巨大溫差，也有助避免牆身發霉。