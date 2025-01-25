當局：港逾50條法例針對販運人口

【本報訊】早前有議員要求立法會開會討論港人被誘騙到東南亞國家禁錮的事件，政府當局昨日以書面回覆指，已成立專責小組協調相關執法部門就有關個案的跟進工作，會為求助人士提供一切可行的協助。又指現時香港的法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，2022年有港人疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作，執法部門根據受害者提供的資料及情報拘捕兩人並控以詐騙罪，分別被判囚56個月及36個月。

仍有11豬仔未返港 當局續指，執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中17人已回港。另外，一名求助人亦已獲救，現時身處泰國的安全地方。專責小組正與泰國當局商討，積極協助該求助人盡快返港。餘下10宗個案，專責小組會繼續致力跟進，為求助人及其家屬提供適切意見和可行協助。

當局檢視相關國家的最新情況後，於本年1月17日提升對緬甸東南部地區（包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣和高格力縣）的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。保安局亦已於同日更新外遊警示網頁內有關柬埔寨的附加資料，提醒市民提防海外工作騙案。根據資料顯示，由2022年至今執法部門接獲的相關求助個案中，並無任何人是在泰國旅遊期間或街上隨機被帶走，所有個案均涉及事前已安排的工作或見面。而當局對泰國的黃色外遊警示仍然生效，並會繼續密切留意緬甸、柬埔寨及泰國的局勢及事態發展。

執法部門會繼續調查懷疑被誘騙的個案，以找出有否涉及不法分子在本港的違法行為，有需要時會採取執法和拘捕行動。政府會加強宣傳工作，提醒市民有關騙案的手法、提高警惕，以免誤墮騙局，如利用社交平台作呼籲、在香港國際機場離港層向出發往東南亞國家的旅客派發防騙宣傳單張等。