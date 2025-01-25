電騙猖獗 近65%受訪者無使用阻截程式

【本報訊】近年電話詐騙頻發，去年首季數字顯示，電話騙案涉及的騙款已飆升3倍至逾7.8億元。有政黨昨日發表一項調查，逾64.6%受訪者沒有使用任何程式/APP去阻截陌生來電；逾53.6%受訪者沒有聽過防騙視伏器。團體鼓勵市民應使用不同應用程式來減少收到陌生來電，亦建議電訊公司應研究能否在售賣電話前預先安裝相關減低和阻截陌生來電的應用程式。

有政黨在去年12月至今年1月，透過電話問卷訪問了2,139位本地居民，以了解他們對陌生和無來電顯示電話的取態。調查顯示，共八成半市民每天也收到陌生和無來電顯示的電話來電，其中接近48.6%受訪者每天收到一次至5次，約26%受訪者則每天收到6次或以上。

調查顯示，逾40%受訪者會選擇接聽陌生和無來電顯示的電話來電，可能有機會增加暴露在騙案風險之中，而接近38.2%受訪者表示一律拒接。有97%的受訪者表示受到該些來電影響，其中38%受訪者表示該些來電對他們造成滋擾。逾30%受訪者認為影響接聽有實際需要的來電和有機會讓人誤墮騙案。

對於使用程式是否能夠減少陌生來電。調查顯示，有39.3%受訪者表示使用程式/APP能成功減少陌生來電，卻有三成半受訪者不知道或對此無意見。逾64.6%受訪者沒有使用任何程式/APP去阻截；有59.9%受訪者表示政府應資助市民安裝辨別可疑來電的程式/APP。只有約一成受訪者認為政府不應資助。

逾半人不知防騙視伏器 當局在去年2月推出「防騙視伏APP」以協助市民提高警惕。調查指，逾53.6%受訪者沒有聽過防騙視伏器，即使有安裝應用程式，也有近29%受訪者表示沒有使用。在372位有安裝和使用防騙視伏器的受訪者中，逾71.6%認為應用程式直接或間中就識別「可疑來電」或阻截「可疑」來電提供適當幫助；有63.4%表示「防騙視伏器」提供的資訊及「可疑來電」警示，有助減低詐騙及網絡安全風險。