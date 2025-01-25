私營龕場7年20間獲牌

【本報訊】立法會《2024年私營骨灰安置所（修訂）條例草案》委員會昨日召開會議，環境及生態局表示，截至去年11月，有13間已批核的私營骨灰安置所，涉及19萬個龕位。當局的修訂條例建議放寬剩餘59間截算前的私營骨灰安置所申請豁免書，以受限制方式繼續營運，假如涉及的私營骨灰安置所未能符合全部牌照規定，便需要「清灰」結束營辦。有議員不滿現行條例實施7年多，只處理了20間私營骨灰安置所，斥進度令人不能接受。

當局需6年完成其餘批核 議員謝偉銓形容，條例生效7年多，只處理20間私營骨灰安置所是「慢到非常慢」，他關注未來放寬後需時多久才能處理剩餘的安置所，又擔心增強罰則缺乏執法阻嚇力大打折扣。環境及生態局副秘書長（食物）1羅翠薇表示，現時暫免法律責任書為期3年，只能續期一次，因此最長是暫免法律責任書到期前完成，即6年。截至去年底，當局進行了3,200次巡查，作出12宗拘捕，11間骨灰所營辦人被檢控，10間罪名成立。

另一議員謝偉俊亦關注政府為何有信心未來6年完成，反問議員憑甚麼相信今次的承諾，羅翠薇表示，近年已有部分骨灰所獲原則性同意及完成基本審查，因此有信心。