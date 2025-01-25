中大研近斷層數據分析 評估地震威力

【本報訊】近年各地地震頻發。中大的地球與環境科學系團隊利用2023年土耳其7.8級地震的相關數據，追蹤地震破裂傳播過程，並成功研發全球首個近斷層數據分析方法。該團隊指，這嶄新方法能在地震發生後，更準確判斷地震會造成的破壞程度及受影響區域，有助政府及救災部門迅速定位受災嚴重的地區，大幅提升救災效率並減少傷亡。

參考土耳其7.8級地震數據

中大地球與環境科學系教授及其團隊利用2023年土耳其7.8級地震的相關數據，當地政府公開首次錄得的連續近斷層觀測紀錄，包括在長達150公里的西南破裂段上10個觀測站、距離地震斷層不足3公里的數據，但過往仍缺乏分析該類數據的技術，中大團隊突破了傳統研究的框架，整合相關數據並發現觀測站紀錄的地震波形能清晰反映斷層局部破裂時間，進而快速追蹤斷層破裂的傳播過程。該團隊指，是次研究重點分析單一地震中的10個近斷層紀錄，經過縝密分析和數值模擬，首次成功識別出「破裂震相」，有效追蹤地震破裂傳播過程。