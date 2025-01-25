利是預算調查 擬派$50人數增

【本報訊】新春將至，市民又要準備派利是。有組織昨日發表調查，發現派20元利是的市民下跌一個百分點至53%，而計劃派50元利是則佔16%，較去年升7個百分點。除利是金額的變化外，有37%受訪者亦表示，預計今年農曆新年的消費會較去年增加，按年升兩個百分點。

組織建議，希望政府可以在新春佳節期間舉辦富有香港傳統文化特色的活動，帶動節日氣氛，並吸引更多旅客訪港刺激本地消費。

香港研究協會在本月2至16日訪問了1,017人，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。在有份「派利是」的受訪者中，有53%人表示平均每封利是派20元；而每封派50元的佔約16%；計劃平均每封派100元或以上的佔15%，跌一個百分點。

至於利是總金額變化，有23%受訪者預計，今年利是的總金額會較去年增加；認為與去年「差不多」的佔62%；認為會較去年減少的佔12%。協會表示，認為封利是的總金額會增加的人數，已連續3年高於認為會減少的人數，反映市民今年派利是金額維持增長。

消費欲望 外出用膳最顯著 而新春消費方面，協會指市民預計增加消費的比例高於減少，顯示新春消費市道有望迎來增長。另外，調查結果亦指，市民對於「外出用膳/外賣/到會」的消費欲望最為顯著，有42%受訪者表示會增加相關開支，反映今年新春消費在飲食及零售業較能受惠。

香港研究協會負責人表示，建議政府藉新春佳節積極舉辦富有香港傳統文化特色的活動，以吸引更多旅客訪港，同時有助刺激本地消費，惠及市民生計。