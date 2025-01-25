年初三賀歲馬上演11場賽事

【本報訊】農曆乙巳蛇年將至，馬會將於年初三（31日）在沙田馬場舉行《農曆新年賽馬日》（賀歲馬），當日共設11場賽事，包括香港經典一哩賽、百週年紀念銀瓶及賀年盃3項矚目焦點賽事。為賀新春，馬會將於農曆新年正月提供最少合共高達2.28億元的新春大賞，包括六合彩及賽馬等。

當天首場賽事定於下午12時30分開跑，沙田及跑馬地馬場將於上午10時30分開放入場。當局有3項焦點賽事，分別是總獎金1,300萬元的香港經典一哩賽（1,600米）；總獎金420萬元的百週年紀念銀瓶讓賽（1,800米）及總獎金284萬元的賀年盃讓賽（1,400米），馬會指，初三賽事當日的三T正獎彩金可高達1,800萬元（估計以10元一注獨中彩金），而四重彩及四連環合併彩池亦注入280萬港元多寶。

入場可獲財來運起風車筆 另外，為慶祝新春，入場人士於下午3時30分或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「財來運起風車筆」一支，數量有限，派完即止。持有效來港旅遊證件或護照的旅客可享沙田及跑馬地馬場公眾席免費入場禮遇。