3月1號 啟德體育園開騷

昨動員6.3萬人演練 模擬醉酒假飛打尖 據了解佔地約28公頃的啟德體育園將於3月1日開幕，屆時會在主場館舉行大型表演，表演單位和安排有待公布。體育園昨晚舉行歷來規模最大的演練，動員約6.3萬人測試主場館、體藝館及青年運動場進場及散場情況，並模擬在主場館出現醉酒鬧事、排隊爭執及利用假門票入場等情況，測試場地保安及應急部門的協作能力。

昨晚演練共動員約6.3萬人，包括公務員、家屬及地區團體等，達到園區最高容納人數。其中，主場館舉辦「守護香港，音樂傳承大匯演」，各紀律部隊進行歷時約1.5小時的樂隊聯合演出。本報記者在昨午約5時到場視察，參與者經安全檢查後陸續入園，秩序大致良好，水樽繼續不准帶入場館。入夜後人流愈來愈多，通道水洩不通。

有旅巴連接深圳灣口岸 當局另安排約200人乘搭旅遊巴到主場館地下的專用停泊處入場。觀眾落車後可即場進行安檢，平均每人需時約30秒，便可進入場館範圍。旅遊巴停泊處設有56個車位，最多可容納25架旅遊巴同時上落客。啟德體育園交通運輸經理陳海麟提到，日後亦會有跨境旅遊巴公司營運啟德體育園區至深圳灣口岸的班次，在園區無表演活動時亦會有車。

20分鐘疏散8成觀眾 場區亦模擬突發事件演習，包括有人使用假門票入場，有醉酒人士買酒時鬧事，需要保安員介入；以及有人排隊打尖發生衝突，保安人員處理不果後，多名執法人員支援；體藝館則舉行緊急疏散演習。至晚上約9時半，所有人在接近同一時間離開3大場館，測試離場的交通安排，當局會收集及分析人流與交通數據。

港府在演練後表示，自去年10月以舉行超過10場不同規模及性質的演練及測試賽，今次則有超過6.3萬人同時入場及散場「不會出現的情況」，形容是進行壓力測試，確保正式啟用時最多5萬人的情況時運作暢順。他對測試結果感滿意，指只需20分鐘大約80%觀眾順利離開場館，交通工具服務亦足以消化額外人流。被問到體育園何時開幕，港府指稍後仍有多場壓力測試，未完成前難以確認正式開幕日子。

港府至今未正式公布啟德體育園的開幕日期，但多個體育盛事及音樂表演已排期上演或舉行，包括先在3月初體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」；3月底在主場館舉辦香港國際七人欖球賽；11月全國運動會的手球、七人欖球、劍擊及保齡球比賽亦會在體育園舉辦。另外，體育園將在4月初舉行英國搖滾樂隊Coldplay演唱會；4月底的謝霆鋒演唱會；及6月底的台灣天王周杰倫演唱會。

啟德體育園是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目之一。港府早於2006年首次提出，2012年完成初步技術可行性研究，2013年徵求意向書，經公開招標後，2018年底正式批出體育園的設計、興建及營運合約，2019年開始施工。工程原定在2023年下半年竣工，惟部分工程受疫情影響，室內體育館及主場館，延至去年中及年底完成。

體育園項目獲立法會撥款319億元，政府負責當中近300億元的建築費用，而啟德體育園公司則自負盈虧地負責營運期內所有營運開支，並需向政府支付扣除開支前營運總額的3%及17.24億元。合約列明設施使用率及草坪系統狀況等設獎罰機制，不達標便需向政府繳款，例如若主場館首5年舉行體育活動的日數少於40日，每少一日罰50萬元；超出原先目標則每多一日，營辦商則可獲50萬元作為獎勵。