玄學家：連續５載無年三十 港前途風高浪急

環球汰弱留強 本地經濟遭殃 還有數天便到農曆新年，不過今年農曆除夕是年廿九，並非年三十，而情況更會連續5年至2029年。年三十晚多為一家人團圓的日子，沒有年三十是否象徵世界難有和平的日子？玄學家雲文子表示，除夕是年廿九的情況並不罕見，皆因農曆曆法而致。她起卦後指，未來數年環球仍然處於「汰弱留強」的形勢，香港難免遭受衝擊；另一玄學家則說除夕是年廿九在運勢上無大影響，團年飯改在年廿九舉行亦無礙。

今年在年廿八大掃除後，翌日年廿九便是除夕，之後就是大年初一，此情況在未來5年都會出現。天文台解釋，農曆同時考慮月球運行規律、太陽位置變化而制訂，由於月球、太陽及地球的相對位置會不斷改變，因此大眾能見到月亮的陰晴圓缺，即月相周期。而農曆月是按月相周期制訂，新月稱為「朔」，滿月則稱「望」，一個周期稱為「朔望月」，平均每周期相等於29日12小時44分3秒，即約29.5306日。

概率1% 天文台稱巧合 不過，由於月曆上每月日數必須是整數，農曆採用「小月」29日和「大月」30日的編製方法，令農曆月的平均長度與「朔望月」大致相若。天文台指出，農曆大月及小月的出現並不固定，編排的其一原則是新月必定在初一日，需經精計算才得出。

至於為何2025年起連續5年無年三十，天文台稱只是巧合。事實上，農曆十二月為小月的概率約為40%，以此粗略估計，連續5年除夕並非年三十的概率就只有約1%。根據公曆與農曆對照表統計，年三十在過去100年，即1925至2024年中就有37年「失去蹤影」，在本世紀完結前還會有兩次類近的情況，分別在2058年至2063年及2089年至2094年，而這兩次更可能是連續6年沒有年三十。

玄學家雲文子亦說，農曆除夕是年廿九其實這個現象並非罕見，中國的農曆曆法規定中，月是按月亮盈虧圓缺變化的周期定義，稱之為「朔望月」。朔日是根據月亮和太陽的真實位置來確定，並無明確規律可循。但在入九運翌年，連續5年除夕沒有年三十的概率就只有約1%。

另有指純粹曆法因素 雲文子續指，奇門遁甲卦象見到蛇年格局「壬加壬：蛇入地羅，外事纏繞，內事索索，吉門吉星免蹉跎，凶門則動盪不安。」所以未來幾年香港在經濟運勢有逐步改善之勢，但「汰弱留強」是環球大趨勢，香港也難以避免持續性地有各方面的衝擊和暗湧，要經歷變化變動，才有持續上揚之景象。但香港始終是福地，逆境總會過去，堅定信念是勝利的入場券。

玄學家吳奇雲則說，除夕不在於年三十純粹是曆法因素，在玄學上對於該年運程影響不大。天文台則在解說此現象時提到，除夕在年廿九，而非大家熟知的年三十，非罕見現象。