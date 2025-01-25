香港仔擴建避風塘 政府徵意向書

【本報訊】政府計劃於明年尋求立法會撥款，在工務工程計劃下擴建香港仔避風塘，增加公共繫泊避風泊位。發展局昨日邀請市場在3個月內提交意向書，希望項目以公私營合作模式推動旅遊康樂發展，並於今年內敲定該遊艇停泊設施的發展參數和要求以進行各項技術評估，2027年完成所需的法定程序，之後會參考市場意見以確立招標模式和時間。

年內敲定停泊設施發展參數 去年的《施政報告》提出推動遊艇旅遊，計劃在3個地點建設和營運遊艇停泊設施，當中包括香港仔避風塘擴建部分。發展局發言人表示，擬議遊艇停泊設施將與海洋公園和園內酒店等附近發展產生協同效應，並與南區淺水灣、深水灣等豐富藍綠資源連結，增添該區對本地和海外遊客的吸引力。遊艇停泊的岸上設施可設於布廠灣海濱，政府會在完成徵集意向書及地區諮詢後，考慮如何整合布廠灣海濱一帶的現有用途，活化該區並帶來環境改善。

發展局將於2月6日就邀請意向書舉辦簡介會，有興趣的企業須於4月24日中午12時或之前，把意向書電郵或由專人送遞至躍動港島南辦事處。政府希望透過徵集意向書，及早搜集市場就發展遊艇停泊設施的意見和建議，以制訂合適的發展參數及其他細節，納入招標條款，並藉此機會了解業界對發展遊艇產業的看法，供相關政策局和部門參考，以助制訂合適政策及配套措施。